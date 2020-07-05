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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الفيديو الذي هز وجدان 100 مليون مصري..الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تذرف الدموع وتبكي كالاطفال لهذا السبب الذي لا يخطر على بال احد ( فيديو مؤثر )





انتشر مقطع فيديو يكشف حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2018، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي وقدمتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. وقال السيسي مخاطبًا الفنانة رجاء الجداوي: "أستاذة رجاء أنا بشكرك جدا جدا.. وربنا يديكي الصحة ويكرمك.. وهتفضلي طول عمرك شيك جدا". وأضاف السيسي: "اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة". وفي ردة فعلها على حديث السيسي بكت الفنانة الراحلة على المسرح، حيث ردت قائلة: "أنا أخذت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جدًا يا فندم". وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي صباح الأحد داخل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، عن عمر يناهز 86 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها ابنة واحدة هي أميرة وحفيدة تدعي روضة .







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