شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد قرون من وفاة "صلاح الدين الأيوبي".. علماء يكشفون سبب موته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيف مات صلاح الدين الأيوبي؟ يجتمع الأطباء الشرعيون التاريخيون لإكتشاف ذلك.

حتى اليوم، سواء كان السبب في المرض هو حمى غامضة أو الإصابة بعجز مفاجئ، فإن التشخيص الحاسم للأسباب التي تُعزى إليها إصابة الأشخاص بالأمراض قد تترك الأطباء في حيرة من أمرهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ولكن كل عام بجتمع مجموعة من الأكاديميين لمواجهة تحدٍّ أصعب، ألا وهو التوصل إلى استنتاج بشأن كيفية وسبب موت الأشخاص الأكثر شهرة في التاريخ.

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أمعن الأكاديميون النظر في السجلات التاريخية، وأجروا فحوصات دقيقة في طرق العلاج المحتملة، وفي بعض الحالات قدَّموا سبباً للوفاة للعديد من الرواد في تاريخ البشرية، بدءاً من رائدة التمريض الحديث فلورنس نايتينجيل وصولاً إلى عالم التاريخ الطبيعي وصاحب النظرية المعروفة تشارلز داروين، ثم القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي.

ويسلط الخبراء الآن الضوء على سلطان القرن الثاني عشر وعدو الصليبيين، صلاح الدين، وذلك للكشف عن سبب وفاة البطل الكردي المسلم عن عمر يناهز 56 عاماً، في عام 1193 ميلادية.

فيما يرى الدكتور ستيفن جلوكمان، الأستاذ في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، أنه من الصعب اكتشاف ذلك نظراً لغياب المعلومات، إذ لا توجد اختبارات، كما أن الشهادات التاريخية مشكوك فيها ولا يوجد ما يكفي منها من الأصل، مشيراً إلى أن هناك فقط عدد قليل من التفاصيل الموثوق فيها إلى حد ما، بما في ذلك مدة مرض صلاح الدين البالغة أسبوعين.

وتعد هذه القضية كما وصفتها صحيفة The Guardian البريطانية، الأحدث طرحاً في الاجتماع السنوي لمؤتمر المدارسة السريرية الباثولوجية التاريخية في الولايات المتحدة.

وفي حين تصف الروايات التاريخية كيف احتوى مرض صلاح الدين على تعرّق وهجمات “الحمى الصفراء” والصداع، فإن سبب المرض كان موضوعاً للنقاش لفترة طويلة، مع اقتراحات من ضمنها الالتهاب السحائي.

والآن يقول جلوكمان الذي طُلب منه فحص الحالة، إنه قام بتقييم الأدلة وتوصل إلى أن الجاني هو العدوى البكتيرية والتيفوئيد.

إذ قال جلوكمان إن هذا الاستنتاج يعتمد بالفعل على الأمراض المنتشرة في تلك الفترة والأمراض المميتة والأمراض القاتلة في فترة زمنية، مدتها أسبوعان تقريباً وأضاف أن التيفوس هو احتمال آخر للوفاة.

لكن التشخيص ليس مطلقاً، بل تحيط به بعض الشكوك. فيما يقر ماكوياك بأنه لا يوجد دليل على معاناة صلاح الدين من آلام في البطن، وهو أحد الأعراض الشائعة للتيفوئيد، ولكنه قال إن السجل التاريخي مكتوب من قِبل أشخاص غير أطباء، وغالباً ما يُكتب ذلك بعد الحادثة.

بينما قال الدكتور توم أسبريدج، وهو مؤرخ العصور الوسطى من جامعة كوين ماري في لندن، وسيلقي محاضرة في المؤتمر حول نجاحات صلاح الدين في معركة حطين وإعادة القدس، إن موت السلطان ربما أفسد خطط حملة محورية.

وقال: “إذا نظرت لذلك من منظور العالم الإسلامي، فإن موت صلاح الدين مأساوي للغاية، لأنه قاتل طويلاً وبقوة وبأسلوب ملتزم للغاية خلال ما نسميه بالحملة الصليبية الثالثة.. وتلك هي الحملة الصليبية التي قادها ملك إنكلترا، ريتشارد قلب الأسد”.

وتعد معركة حطين التي وقعت العام 1187 ميلادية، من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، إذ انتصرت فيها جيوش المسلمين بقيادة صلاح الدين على الجيوش الصليبية، واستطاعت استعادة مدينة القدس، وتحرير الأراضي التي استولى عليها الصليبيون.

وكالات