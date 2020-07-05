شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حساب نثريات سري للبشير يودع به مبلغًا خياليًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إنه يتم التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير، حول حساب سري لرئاسة الجمهورية أودع فيه 20 مليون دولار شهريا لتصرف كنثريات لرئيس البلاد. Advertisements وكشف الحساب لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد السودانية مؤخرا، وهي لجنة مختص باسترداد الأموال من رموز نظام الإخوان البائد، ولديها نيابة خاصة. ونقلت السلطات السودانية البشير إلى النيابة، للتحقيق معه حول بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده. يذكر أن البشير المطلوب دوليا وعدد من قيادات المؤتمر الوطني المنحل متواجدون بسجن كوبر في الخرطوم ويواجهون تهم تتعلق بالفساد وانقلاب يونيو 1989 وغيرها من القضايا.

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