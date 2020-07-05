شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. القبض على عائلة ينتمي جميع أفرادها لـ"داعش" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على عائلة تنتمي لتنظيم "داعش" غربي العاصمة بغداد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على عائلة داعشية مكونة من الأم وأربعة أولاد في حصوة ابو غريب غربي العاصمة".
وأضافت، أن "هؤلاء مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وهم من عوائل التنظيم الهاربة من محافظة الأنبار خلال عمليات التحرير".
وتابعت "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".
المصدر: RT
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