شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة اختفاء 2.5 مليون دولار وتزوير مبلغ آخر في احتياطي دولة عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة ، تحقق الجهات المختصة بموريتانيا في اختفاء مبلغ 2.5 مليون دولار من البنك المركزي الموريتاني .

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وكشفت مصادر انه تم توقيف 6 أشخاص من خارج البنك متهمين بالإختلاس والتزوير حيثتم العثور على نصف مليون دولار مزورة في احتياطي البنك .

وحامت الشبهات حول الموظفة المسؤولة عن خزنة الإحتياطي وآخرين خارج البنك تربطهم علاقات بالبنك وسط تحقيقات موسعة مع الجميع وشكوك حول انظمة الحماية والمراقبة والتفتيش داخل البنك .