شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة اختفاء 2.5 مليون دولار وتزوير مبلغ آخر في احتياطي دولة عربية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة ، تحقق الجهات المختصة بموريتانيا في اختفاء مبلغ 2.5 مليون دولار من البنك المركزي الموريتاني .
وكشفت مصادر انه تم توقيف 6 أشخاص من خارج البنك متهمين بالإختلاس والتزوير حيثتم العثور على نصف مليون دولار مزورة في احتياطي البنك .
وحامت الشبهات حول الموظفة المسؤولة عن خزنة الإحتياطي وآخرين خارج البنك تربطهم علاقات بالبنك وسط تحقيقات موسعة مع الجميع وشكوك حول انظمة الحماية والمراقبة والتفتيش داخل البنك .
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة اختفاء 2.5 مليون دولار وتزوير مبلغ آخر في احتياطي دولة عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.