شكرا لقرائتكم خبر عن في مشهد لم تعهده مصر من قبل .. شاهد التابوت المعدني الذي تم فيه تسليم جثة رجاء الجداوي لعائلتها ( مجموعة صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلمت إدارة مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي في مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لعائلتها في صندوق حديدي أشبه بتابوت من المعدن، في مشهد لم يعهده المصريون من قبل. وتم تحميل التابوت الحديدي على عربة ناقلة، وسط إجراءات مشددة من قبل طاقم المستشفى الطبي الذي اتبع الإجراءات الوقائية؛ وارتدى زيا واقيا كاملا. ووصلت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة لرجاء الجداوي، إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، بصحبة زوجها محمد هندي رجل الأعمال، وحفيدتها روضة، وغادروا مع جثمان الفنانة الراحلة إلى القاهرة، بعدما دخلوا إلى المستشفى لتوديع رجاء الجداوي وإلقاء النظرة الأخيرة عليها. Advertisements

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