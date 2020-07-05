شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب" يعلن مفاجأة سارة بشأن القضاء على كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " مفاجأة سارة بشأن القضاء على فيروس كورونا المستجد .
وقال " ترامب " في كلمته بالبيت الأبيض في عيد الإستقلال ان الولايات المتحدة ستوفر لقاح كورونا قبل فترة طويلة من نهاية 2020، وفقاً للعربية .
وأكد أن 99% من حالات الإصابة بأمريكا غير ضارة او خطيرة ، وان استراتيجية الحكومة الأمريكية تعمل بشكل جيد .
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