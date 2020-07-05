شكرا لمتابعة خبر عن فاكهة يمنية شهيرة اذا خلطتها مع الحليب وتناولتها على الريق لمدة 3 ايام فقط فسوف تحلصك من 10 امراض خطيرة ابرزها "الضعف لدى الرجال" والكبد وفقر الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فاكهة يمنية شهيرة اذا خلطتها مع الحليب وتناولتها على الريق لمدة 3 ايام فقط فسوف تحلصك من 10 امراض خطيرة ابرزها "الضعف لدى الرجال" والكبد وفقر الدم

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