شكرا لبحثكم عن خبر طيران اليمنية يعود الى القاهرة تجاريا خلال يوليو الحالي وبسعر مرتفع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر خاص في طيران اليمنية ان السلطات المصرية وافقت على استئناف استقبال الرحلات التجارية لطيران اليمنية من والي مطاري عدن وسيئون بداية من الشهر الجاري يوليو202م.

واكد المصدر ان الشركة ستعلن خلال الايام المقبلة على موعد بدء حجز الرحلات، لافتا الى ان هناك زيادة مرتقبة في الاسعار ومن دون ان يكشف عن قدرها اكتفى بالقول انها بسيطة.

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وكان مصادر قالت ان السعر الجديد سيتجاوز ال 800 دولار امريكي.

وتخصصت رحلات اليمنية من مطار القاهرة الى عدن وسيئون خلال الشهرين الماضيين لنقل الركاب المنقطعين فقط.