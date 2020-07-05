- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر تشييع قائد اللواء العاشر صاعقة العميد يُسري العمري الحوشبي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
شُيّع اليوم الاحد في موكب جنائزي مهيب، جثمان الشهيد العميد يسري عبده حزام محمد العمري الحوشبي قائد اللواء العاشر صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي ، والذي أستشهد أمس متأثرًا باصابة تعرض لها في محافظة أبين.
وانطلق موكب التشييع من هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي بالعاصمة عدن حتى مسقط رأس الشهيد في مديرية المسيمير بمحافظة لحج.
وحمل المشيعون يتقدمهم اللواء سالم عبدالله السقطري الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء محسن سالم عسكر المستشار العسكري لرئيس المجلس وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، جثمان الشهيد ملفوفا بعلم الجنوب بمصاحبة الفرقة النحاسية التي عزفت الموسيقى الجنائزية الحزينة ثم أدّوا الصلاة على روحه الطاهرة قبل مواراته الثرى في مقبرة قرية مكيديم بمديرية المسيمير بمحافظة لحج.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع قائد اللواء العاشر صاعقة العميد يُسري العمري الحوشبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.