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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أربعة جرحى بحوادث متفرقة وإختطاف مواطن في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
إب - الخليج 365
أصيب أربعة مواطنين بحوادث متفرقة بعدد من البلدات والمناطق بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وقالت مصادر محلية إن مواطنا يدعى "فكري يحيى إبراهيم الصبري" 33 عام، أصيب برصاص مسلحين بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.
وفي حادثين آخرين، أصيب ثلاثة مواطنين في مديريتي القفر والسبرة بمحافظة إب، بالتزامن مع فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين.
وفي حادثة تتعلق بالإنتهاكات اليومية، فقد خطفت مليشيا الحوثي مواطن يدعى "أ م ع أ" بمديرية الظهار ونهبت قرابة 500 ألف ريال كانت بحوزته أثناء الإختطاف، واقتادته إلى سجونها بمدينة إب.
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