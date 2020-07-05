شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع عشرات الحوثيين جراء تصدي المشتركة لهجوم حوثي بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365

لقي عشرات الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون جراء تصدي القوات المشتركة لهجوم حوثي في الجبلية جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة. Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن أفراد القوات المشتركة خاضوا معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية تمكنت من كسر هجوم المليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وأكد المصدر أن يقضة وثبات أفراد القوات المشتركة أجبرت المليشيات الحوثية على التراجع والفرار يجرون ورائهم اذيال الهزيمة والإنكسار. وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولتها اختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال في محافظة الحديدة ولكن دون جدوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عشرات الحوثيين جراء تصدي المشتركة لهجوم حوثي بالجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.