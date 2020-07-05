تقدم للقوات الحكومية في قانية بالبيضاء  وخسائر فادحة في صفوف المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

البيضاء - الخليج 365



حققت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، تقدماً جديداً في جبهات قانية شمالي محافظة البيضاء، خلال معارك حاسمة تكبّدت فيها مليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

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وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أفراد القوات الحكومية ورجال القبائل تمكنوا من تطهير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في منطقة قانية، ويواصلون التقدّم في عدّة محاور بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأضاف المصدر أن المعارك تزامن مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية وتعزيزات كانت في طريقها إلى الجبهة وتمكنت من تدميرها بالكامل. مضيفاً أن عربات شوهدت بعد المعارك وهي تحمل جثثاً لقتلى الذين سقطوا مؤخّراً بنيران أبطال الجيش والمقاومة وغارات التحالف.

وأشار إلى أن الهزائم التي تلقتها المليشيات الحوثية على يد أبطال الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية أثارت خلافات حادة بين عصابات المليشيات تطورت لاحقاً إلى مواجهات مسلّحة نتج عنها قتلى وجرحى بينهم قيادات في الجماعة.