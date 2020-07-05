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قائد ألوية العمالقة يلتقي بعدد من القيادات العسكرية من أبناء أبين 

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أبين - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

قائد ألوية العمالقة يلتقي بعدد من القيادات العسكرية من أبناء أبين 

أبين - الخليج 365

 

 

التقى قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي بعدد من القيادات العسكرية من أبناء محافظة أبين والذين رحبوا بعودته إلى جبهة الساحل الغربي وإلى المسك بزمام أمور قوات العمالقة. 

 

 وخلال اللقاء ناقش قائد ألوية العمالقة مع الحضور الأوضاع العسكرية والأمنية في محافظة أبين وايضا في جبهة الساحل الغربي. 

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وحيا قائد ألوية العمالقة رجال أبين الأشاوس والذين يعتبرون ركيزة أساسية من ركائز تكوين وتأسيس ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي وقبلها كانوا أصحاب الصولات والجولات في معارك تحرير الجنوب من مليشيات الحوثي وحث أبناء أبين على التأخي والمؤازرة وتوحيد صفهم وكلمتهم.

 

 

 حضر اللقاء كلا من العميد محمد جواس الحسني وقائد كتيبة المدفعية في ألوية العمالقة العقيد ناصر الحمقاني والقائد سالم باعزب الكازمي.

 

 

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