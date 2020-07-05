تعرف على أسعار العملات في المكلا اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الأحد وقد جاءت كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي: 196
الدولار : 745
الدرهم : 199
اسعار البيع
السعودي: 197.5
الدولار : 202.4
الدرهم : 198
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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