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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار غزيرة وعواصف رعدية تتأثر بها محافظة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
الخليج 365 - عبدالله محسن
شهدت مناطق متفرقة بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، في الساعات الأولى من فجر الأحد، 4 تموز/يوليو، أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وفقا لما أعلنته غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بالمحافظة في اليومين الماضيين.
وقال مراسلنا في حضرموت، إن المحافظة بدأت بالتأثر الفعلي بالحالة الجوية، بعد الساعة الواحدة من اليوم الأحد، صاحبها رعد وبرق شديدين، ورياح نشطة بالإضافة إلى سقوط صواعق في أماكن غير مأهولة بالسكان في مدينة المكلا.
وبحسب توقعات الراصدين الجويين في حضرموت، فإن الحالة الجوية من المحتمل أن تستمر حتى صباح يوم الإثنين المقبل.
ودعا مركز العمليات المشتركة بمحافظة حضرموت، السبت، المواطنين وسائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر من تدني الرؤية الأفقية، وإثارة الاتربة، والغبار؛ بفعل هبوب الرياح النشطة وتشكل الضباب في المرتفعات.
وأهاب مركز العمليات، بجميع الصيادين أخذ الإحتياطات اللازمة بفعل اضطراب البحر اثناء هبوب العواصف الرعدية؛ حفاظاً على سلامتهم.
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