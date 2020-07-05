مقتل امرأة وشاب برصاص مسلحين في "العدين" غرب إب

قتلت امرأة وشاب برصاص مسلحين، في حادثتين منفصلتين، بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن المواطن " حسن محمد جباري" ونجله مجاهد، أقدما على قتل امرأة تُدعى "سلامة حامد نصر الحيمي" في مديرية فرع العدين (غرب)بطلقات نارية أصابتها في صدرها وأردتها على الفور.



وبحسب المصادر فإن المسلحين كانا على خلاف شخصي مع زوج المرأة وتطور الخلاف إلى استخدام السلاح، حيث قام الجانيين بإطلاق النار بشكل عشوائي على منزله ما أدى إلى مقتل زوجته.



وفي مديرية العدين (غرب) قُتل شاباً يدعى "محمد جسار" برصاص مسلح يُدعى "فيصل مرشد نعمان"، الذي حاول إجبار المجني عليه بدفع جباية مالية مقابل تحميل مادة "النيس" من إحدى سوائل المديرية.



وبحسب المصادر فإن المجني عليه رفض دفع الجباية التي سبق وأن دفعها لعم الجاني، مادفع بالجاني إلى إطلاق النار على رأسه وأرداه قتيلاً على الفور.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، فوضى أمنية عارمة زادت معها معدلات الجريمة الجنائية والانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين.



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