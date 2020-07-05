شكرا لبحثكم عن خبر قتل البكري في عدن بسبب ماء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مدينة المعلى بالعاصمة عدن صباح اليوم تجمع كبير لمسلحين عسكريين ومدنيين امام بوابة مركز الشركة بالمدينة للمطالبة بقتلة الشباب البكري صاحب بنشر البكري القريب من مكتب وزارة العدل بعدن.
وقالت مصادر مطلعة ان جريمة القتل حدثت مساء امس عندما هاجم مسلحون منزل البكري على خلفية حادث وقع السبت، عندما وقع ماء من سيارة البكري على فتاة في سيارة ثانية، ورغم اعتذار الشاب البكري للفتاة وذهاب اهله الى منزل اسرته للاعتذار الا ان شقيقها جاء لاحقا ومعه مسلحين لمهاجمة منزل البكري وقتلوا شقيقة.
وقالت المصادر ان التجمع امام الشرطة كان للمطالبة بالقبض على القتلة ولم يصدر اي توضيح رسمي حتى الان.
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