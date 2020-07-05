شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عروس تفاجئ الجميع وتقوم بضرب عريسها بالحذاء أمام المعازيم في حفل الزفاف.. وردة فعل صادمة من العريس!.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عروس مصرية تضرب عريسها بالحذاء أمام جميع الحاضرين في حفل الزفاف. وفي التفاصيل، قام العريس، بالاتفاق مع أصدقائه، باستفزاز العروس ليلة زفافهما وتشجيع نادي كرة القدم الشهير الأهلي لأنها تشجع بدورها فريق الزمالك.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" عروس ترفع السلاح في وجه زوجها وتحرق فستان الزفاف بالنار والعريس يزحف على الأرض ويقبل حذائها!! (فيديو) ورد الان ... تعيين نائبين للرئيس هادي أحدهما شمالي والاخر جنوبي الاطاحة بالنائب علي محسن الأحمر...الاسماء في التفاصيل صور ...من أكبرمنازل اليمن والذي يتسع ل25 ألف شخص والمياة تجري من تحته مع بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة..طرق بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء..للمقيمين في السعودية ...تفاصيل Advertisements وبدأ العريس برفقة مجموعة من الشباب باستفزاز العروس من خلال ترديد هتافات شهيرة لجماهير الأهلي والقفز أمامها، وعلى ما يبدو لم تستطع العروس “الزملكاوية ” تحمل المشهد، فما كان منها إلا أن ردت بطريقة كوميدية عليهم، فخلعت حذاءها واتجهت نحوهم لضربهم وسط ضحكات وتصفيق كل المدعوين.

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