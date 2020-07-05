شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل القيادي الحوثي المراني خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020 الخليج 365 ـ البيضاء Advertisements لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، اليوم الأحد، 05/تموز/2020، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة البيضاء وسط اليمن. وأكدت مصادر عسكرية مقتل القيادي البارز في ميليشيات #الحوثي المدعو أبو نصرالله المراني بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمال البيضاء. وبحسب المصادر فإن المراني يعد من أبرز القيادات الميدانية في صفوف المليشيا.

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