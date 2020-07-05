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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيا بقصف التحالف تجمعات حوثية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقالات التحالف العربي، اليوم الأحد، 05/تموز/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقالات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للحوثيين في مديريتي العبدية وماهلية بالمحافظة.
وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديريتين.
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