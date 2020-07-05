هلال الإمارات يدشن حملة نظافة واسعة في ذو باب بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات

دشن الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، حملة نظافة واسعة بالتزامن مع حملة رش للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض في مركز مديرية ذو باب بمحافظة تعز.

وتستمر الحملة، التي تهدف إلى رفع أطنان من القمامة والمخلفات، أربعة أيام.

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وعبر مدير عام مديرية ذو باب، محمد الشاعري، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة ودورها الإنساني الذي تضطلع به في تنمية مديريات الساحل الغربي.

وأضاف، أن حملة نظافة وعملية رش ضبابي هي الثانية هذا العام بدءاً بمركز المديرية، حيث سيتم تطهير المدينة من المخلفات والقمامة المتراكمة والتي كانت سبباً في نقل الكثير من الأمراض.

من جانبه أوضح سلطان أبو زايد، مسؤول حملة النظافة في الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي، بأن الهلال يحرص على تنفيذ حملات النظافة في مديريات الساحل الغربي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة بين أبناء المناطق المحررة.

وأضاف، إنه بعد انتهاء حملة النظافة سيتم ردم أماكن تجمع المياه الراكدة التي تتكاثر فيها الحشرات الناقلة للأمراض لا سيما البعوض والتي تتسبب بنقل أمراض الحميات.