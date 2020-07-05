شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب وضغط الدم.. احذروا هذا المشروب المنزلي الذي يتناوله الجميع كل يوم.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب سعودي متخصص، حقيقةآ (4) خرافات تتردد حول علاج الشاي لأمراض القلب والدورة الدموية، محذرًاآ من سقوط كبار مرضى القلب والضغط علىآ الأسطح الملساء.آ وقال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،آ عبر حسابه الرسمي على «تويتر»،آ أنه لا صحة لما يتردد بشأن أن «الشاي الأخضر يحمي من الجلطات، وأن (الأحمر) منه ينشط الدور الدموية، و(الأبيض) يقويآ القلب»، مشددًا على أن «كل هذه المعلومات التسويقية غير صحيحة».. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" عروس ترفع السلاح في وجه زوجها وتحرق فستان الزفاف بالنار والعريس يزحف على الأرض ويقبل حذائها!! (فيديو) ورد الان ... تعيين نائبين للرئيس هادي أحدهما شمالي والاخر جنوبي الاطاحة بالنائب علي محسن الأحمر...الاسماء في التفاصيل صور ...من أكبرمنازل اليمن والذي يتسع ل25 ألف شخص والمياة تجري من تحته مع بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة..طرق بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء..للمقيمين في السعودية ...تفاصيل Advertisements ونفى النمرآ ما يقال عن أن «خل التفاح يذيب الشحوم والكوليسترول من جسم الإنسان، وينظف شرايين القلب»، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأضاف: «انتبهوا لكبار السن، وبالذات مرضى القلب والضغط؛ فهم عرضة لفقد التوازن والسقوط على الأسطح الملساء» لافتًا إلى أن «كسورهم غالبًا تحتاج لعمليات».

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