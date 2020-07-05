شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار "صورة مخلة" عن طريق الخطأ لـ فنانة خليجية شهيرة.. والأخيرة تناشد المتابعين: "امسحوها واستروا علي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة البحرينية المعروفة حنان رضا، موجة جدل واسعة بين متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتذارها عن نشر صورة فاضحة لها لكن المفاجأة كانت بما كشفه الجمهور عن حقيقة ما ذكرته عن تلك الصورة الفاضحة.

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جذب الانتباه

متابعو “حنان رضا” اتهموها بأنها تتبع طرقا غير مشروعة لجذب الانتباه لها بعدما أصبحت بعيدة عن الأضواء، حيث اكتشفوا أن هذا مجرد خدعة للفت الأنظار إليها وأنها لم تنشر أي صور فاضحة.

البداية كانت مع كتابة حنان منشورا عبر حسابها في ”سناب شات“ تقول فيه: ”الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلًا“.

لازم تسترون على خواتكم وبناتكم

وأضافت: ”أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه“، متابعةً ”أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم“.

لكن المفاجأة التي أثارت غضب الجميع هو اكتشاف المتابعين على السوشيال ميديا أنه لا يوجد أي صورة ولم يقم أحد بتداولها أو رصدها من الأساس، وأنها اختلفت تلك القصة لأنها أصبحت بعيدة عن الأضواء ليعود الحديث عنها من جديد.

مقلب

وقال أحد النشطاء فاضحا الفنانة البحرينية: ”‏‎السالفة ومافيها حنان رضا شافت الأضواء راحت عنها وحبت تسلط الأضواء عليها بطريقتها الخاصة وسوت مقلب إنه نشرت صورة غير لائقه لها ف سناب وتطلب من الناس اللي صوروا الشاشة يحذفون الصورة“.

وأضاف ”بس في أغبياء كثار أكلوا المقلب وصارلهم ساعات وهم يدورون صورتها المنتشرة وفي الحقيقة مافي أي صورة هه“.

وسخر آخرون مما فعلته الفنانة البحرينية وأخذوا من فعلتها مادة للسخرية والاستهزاء بها.