شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين قيادات مليشيا الحوثي إثر تقدم الجيش اليمني شمالي البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . . شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - . . جديد "الخليج 365" عروس ترفع السلاح في وجه زوجها وتحرق فستان الزفاف بالنار والعريس يزحف على الأرض ويقبل حذائها!! (فيديو) ورد الان ... تعيين نائبين للرئيس هادي أحدهما شمالي والاخر جنوبي الاطاحة بالنائب علي محسن الأحمر...الاسماء في التفاصيل صور ...من أكبرمنازل اليمن والذي يتسع ل25 ألف شخص والمياة تجري من تحته مع بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة..طرق بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء..للمقيمين في السعودية ...تفاصيل Advertisements فاد مصدر عسكري، الیوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى في مواجھات عنیفة بین قیادات ملیشیا الحوثي إثر تقدم قوات الجیش الیمني شمالي محافظة البیضاء. وقال المصدر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إلى أن الھزائم التي تلقتھا الملیشیا على ید أبطال الجیش والمقاومة خلال الأیام الماضیة أثارت خلافات حادة بین عصابات الملیشیا تطورت لاحقاً إلى مواجھات مسلّحة نتج عنھا قتلى وجرحى بینھم قیادات في الجماعة. واشار المصدر الى أن قوات الجیش مسنودة بالمقاومة الشعبیة ورجال القبائل، حققوا الیوم، تقدماً جدیداً في جبھات قانیة شمالي محافظة البیضاء، خلال معارك حاسمة ّ تكبدت ّ فیھا الملیشیا الإنقلابیة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وبین المصدر بإن أبطال الجیش ورجال القبائل تمكنوا من تطھیر عدد من المواقع التي كانت تتمركز فیھا الملیشیا في منطقة قانیة، ویواصلون ّ التقدم في ّ عدة محاور بإسناد من طیران تحالف دعم الشرعیة. وأضاف المصدر أن المعارك تزامنت مع غارات لطیران التحالف استھدفت مواقع متفرقة للملیشیا وتعزیزات كانت في طریقھا إلى الجبھة وتمكنت من تدمیرھا بالكامل. ونوه المصدر بأن عربات شوھدت بعد المعارك وھي تحمل جثثاً للقتلى الذین سقطوا بنیران أبطال الجیش والمقاومة وغارات التحالف. وشھدت جبھة قانیة مواجھات عنیفة خلال الأیام الماضیة، تكبدت خلالھا الملیشیا خسائر كبیرة وغیر مسبوقة.

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