تحديد الفيتامين الأكثر فائدة للقلب... نقصه يؤدي للإصابة بمرض خطير

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت أخصائية القلب والمعالجة إيرينا موراديان، عن أي فيتامين يلعب دورًا مهمًا لصحة القلب والأوعية الدموية، داعية إلى أهمية معرفة مستوى فيتامين “د” في الجسم، وفقا لبوابة Medical Note. . . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" عروس ترفع السلاح في وجه زوجها وتحرق فستان الزفاف بالنار والعريس يزحف على الأرض ويقبل حذائها!! (فيديو) ورد الان ... تعيين نائبين للرئيس هادي أحدهما شمالي والاخر جنوبي الاطاحة بالنائب علي محسن الأحمر...الاسماء في التفاصيل صور ...من أكبرمنازل اليمن والذي يتسع ل25 ألف شخص والمياة تجري من تحته مع بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة..طرق بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء..للمقيمين في السعودية ...تفاصيل Advertisements وأضافت: على سبيل المثال، أجرى العلماء الإيطاليون تحليلًا للتجارب السريرية من عام 2007 إلى عام 2013 ولاحظوا أنه في 25 من 32 دراسة من هذا النوع، تم العثور على ارتباط بين المعدلات المنخفضة لهذا الفيتامين وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن “نقص فيتامين د يُنظر إليه على أنه عامل خطر غير تقليدي إضافي لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يكون أحد مكونات النهج المتكامل للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه”.

وأضافت أنه في حالة وجود نقص في فيتامين د في الدم، يجب أن يقوم الطبيب باختيار الدواء المناسب.

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