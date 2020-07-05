شكرا لبحثكم عن خبر هاني بن بريك: تحرك إخواني يسابق الزمن للسيطرة على خليج عدن وباب المندب والقرن الإفريقي، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال هاني بن بريك نائب رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي إن أهم نص في اتفاق الرياض هو توحيد الجهد ضد الحوثي.

ونشر بن بريك تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها إن التوجه عسكريا شمالا وجنوبا ضد الحوثي هو مايريده اتفاق الرياض.

واتهم بن بريك الحكومة الشرعية بأنها لن تعمل على ذلك واصفا إياها كالعادة بالإخوان.

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مضيفا أن تحرك إخواني يسابق الزمن للسيطرة على خليج عدن وباب المندب والقرن الإفريقي، تحرك سريع لإسقاط الحجرية والإطباق على عدن.

ويعمل مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وعبر ميليشياته على ضرب الشرعية والجيش الوطني في عدة محافظات.

ووصف البعض تصرفات ميليشيا الانتقالي بالطعنة في الخلف للجيش الوطني الذي يقاتل الحوثي في الشمال والانتقالي في المحافظات المحررة ، فيما يأتي بن بريك ويتهم الجيش بعدم التوجه لقتال الحوثي.