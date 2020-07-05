شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول جمهور السوشال ميديا صوراً جديدة لنجمة قناة طيور الجنة المغربية أمينة كرم، وتظهر كرم التي حققت شهرة واسعة في القناة بفترة طفولتها في الصور وقد تخلت عن الحجاب بشكل كامل.

وتفاعل الجمهور مع صور كرم الحديثة بشكل كبير، فالبعض قال إنَّ ملامحها لم تتغير وأنه يسهل التعرف عليها، فيما انتقد آخرون ظهورها بدون حجاب واتجاهها نحو الموضة بعدما انشهرت بشكل واسع كـ"مُنشدة" عبر قناة خاصة بالأطفال.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أمير سعودي عمره 19 سنة يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300 ألف دولار تعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة في ردة فعل زوجها ابوهشيمة ..(شاهد الصور)

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

• هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة

• تسريب اول فيديو من حلقة الفنان محمد رمضان في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي امتنعت قناة MBC عن بثها في رمضان ..شاهد كيف انتقم منه رامز جلال بطريقة لم يتخيلها أحد

• أفعى ضخمة تبتلع رجل بلمح البصر وهو حي وتخفيه في بطنها 7 أيام .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت الشرطة فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد فيديو مرعب

• كاظم الساهر يخطف أجمل فتاة مصرية ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها حورية الأرض واذهلت الجميع بجمالها الخارق .."صور"

• شقيقة الفنانة "هيفاء وهبي" قنبلة نووية إباحية بجانب علم كردستان (شاهد الصور)

• ‏هل تتذكرون نجمة مسلسل "باب الحاره" (زوجة العقيد معتز) "شمس بسام" شاهد كيف كشفت مابين فخذيها بوضعيات مغرية غير مبالية بأحد..(شاهد الصور)

• ظهور مثير لزوجة ملك الاردن.. الملكة رانيا تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور

• نامت مع حبيبها ولم تعلم أنه صور كل ماحدث بينهما في الليل الفنانة "لاميتا فرنجية" من غرفة النوم بمنشفتها...(شاهد الصور المغرية).

Advertisements

• شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور)

• حقيقة زواج الأمير محمد بن سلمان من هذة الفتاة الفائقة الجمال .. عمرها 18 سنة وتبدو كأنها حورية من الجنة ..شاهد الصور

• فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله .. شاهد الفيديو

• قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد

• تسريب فيديوهات إباحية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• ياسمين صبري تصاب بالجنون بعد تسريب فيديوهات اباحية لزوجها رجل الاعمال "احمد ابو هشيمة" ..شاهد الفيديوهات التي تم تسريبها

• هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

• عاجل : انقلاب عسكري الأن والجيش يصدر البيان رقم (1)

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

وتعتبر كرم من الشخصيات التي أثارت جدلًا واسعًا، فبعد مغادرتها قناة طيور الجنة بشكلٍ مُفاجيء وصادم، صرحت حينها مروة حماد زوجة مدير القناة خالد مقداد، أنّه تم التخلي عن كرم لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

وهو الأمر الذي نفته كرم بفيديو آخر وصادم، اتهمت فيه حماد بأنها السبب وراء مغادرتها للقناة، بعد إهانتها لها هي وعدد من فتيات المغرب، وكشفت كرم حينها أنَّ حماد زوجة مدير القناة اقتحمت عليهن غرفة الملابس وكن وقتها بعمر صغير، وقالت بصوت عال: "اللي بده يتفرج يجي يشوف".

وأضافت كرم أنها شعرت بالإهانة خاصةً أنَّ حماد جعلت إحداهن تراقب فتيات المغرب بشكلٍ متواصل وهو ما أشعرها بالإهانة، وذلك بسبب غيرتها، لتقرر كرم بعدها ترك القناة وعدم المشاركة في برايم برنامج "كنز 4" إلا أنها تراجعت وشاركت في البرنامج بعد اعتذار مقداد لها وتقبيله لرأسها.

وكانت كرم قد نفت بشكل قاطع أخبار خطوبتها على عصام مقداد الشهير بـ "عصومي"، وهو ابن خالد مقداد ومروة حماد، بعد انتشار هذه الشائعة في فترة من الفترات.

وبدأت كرم مشوارها مع طيور الجنة وهي طفلة صغيرة، واستمرت بها فترة من الزمن، إذ ظهرت بعد فترة على الشاشة مُرتديةً الحجاب، الذي بدأت تدريجيًا بخلعه فبعدما كانت ترتديه بشكل كامل، بدأت بإظهار خصلات شعرها، لتقوم بخلعه بشكل كامل.

ولم تتخلى كرم عن صورها بالحجاب وأبقت عليها في حسابها عبر إنستغرام، كما عبرت في إحدى الفيديوهات عن استغرابها وغضبها من بعض الأشخاص الذين يصرون على إرسال صورها في مرحلة الطفولة

