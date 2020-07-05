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عدن - ياسمين التهامي - إذا ظهرت هذه العلامة المقلقة في "عينيك" فأنت تعاني من نقص أهم فيتامين في جسمك





يشكل فيتامين ب 12 عنصرا حاسما في صحة جسم الإنسان، حيث إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء، وقد تتطور علامات نقصه في الجسم ببطء شديد، ليكون من الصعب معرفة ذلك وتشخيص الحالة. وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أعراض لم يُعرف سببها، أن يبدأوا البحث عما إذا كانوا يعانون من نقص هذا الفيتامين، بإجراء اختبار الدم السريع، الذي يبين الحاجة إلى تناول المزيد من هذا الفيتامين مع النظام الغذائي. وأوضح مختصون أنه في حال ملاحظة ضبابية في الرؤية البصرية، مع حدوث تغييرات في النظر، فالسبب هو نقص فيتامين ب 12 الذي يلعب دورا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي. ويسبب نقصه تلفا في العصب البصري الموصل إلى العينين. وينتج عن ذلك التلف تعطيل الإشارة العصبية من العينين إلى الدماغ، ما يُعرف بالاعتلال العصبي البصري، وينصح مختصون بتناول مكملات فيتامين ب 12، مشيرين إلى أن الرؤية الضبابية لا تعني بالضرورة نقص ب 12، فقد يكون لها سبب آخر. يُذكر أن العلامات التحذيرية الأكثر شيوعا لنقص ب 12 هي التعب واليرقان والشعور بالدوار، ومن أفضل مصادره لحم البقر والبيض والسلمون.





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