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عدن - ياسمين التهامي - الأقمار الاصطناعية تفضح الإعلام الإيراني وتظهر ما قبل وبعد انفجار المنشأة النووية في إيران.. شاهد كيف أصبحت؟ (فيديو)





كشفت صور بالأقمار الاصطناعية، اليوم السبت، عن ما قبل وما بعد انفجار موقع نطنز النووي في إيران، بحسب قناة "العربية الحدث" . وصرح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه تم تحديد سبب الحادث الذي حصل في موقع نطنز النووي، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عنه قريباً؛ فيما قال المتحدث باسم أكبر هيئة أمنية في إيران كيوان خسروي: " التحقيقات التي تقودها الوكالات المعنية حددت بدقة سبب الحادث.. في مجمع نطنز النووي " . كشفت صور بالأقمار الاصطناعية، اليوم السبت، عن ما قبل وما بعد انفجار موقع نطنز النووي في إيران، بحسب قناة "العربية الحدث" . وصرح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه تم تحديد سبب الحادث الذي حصل في موقع نطنز النووي، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عنه قريباً؛ فيما قال المتحدث باسم أكبر هيئة أمنية في إيران كيوان خسروي: " التحقيقات التي تقودها الوكالات المعنية حددت بدقة سبب الحادث.. في مجمع نطنز النووي " .





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