شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان سلطنة عمان يصدر قرارات جديدة بتعيينات رفيعة في الدولة ( نصها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا رقم 68/2020 بنقل أعضاء من الادعاء العام إلى وظائف القضاة في المحكمة العليا.

ونصت المادة الأولى بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية ” ينقل الآتية أسماؤهم من الادعاء العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا:

1 – سلطان بن سالم بن سعود الحبسي. 2 – محمد بن عبدالله بن سالم باعمر. 3- عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي. 4- ناصر بن محمد بن غنيم الرحبي. 5 – سليم بن سالم بن سليم الخصيبي. 6- علي بن سيف بن صالح المعمري.

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وأشارت المادة الثانية إلى نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

جدير بالذكر أنّ المرسوم السلطاني صدر يوم الخميس 2 يوليو، ونُشِر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية.