وزير النفط اليمني يطالب الأمم المتحدة بوضع آلية واضحة لمنع احتجاز السفن النفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



دعا وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الأمم المتحدة الى وضع آلية واضحة لمنع احتجاز السفن النفطية بدلاً عن اطلاق الوعود.

وقال دارس أن السفن النفطية التي أفرجت عنها قوى العدوان وسمحت بدخولها إلى ميناء الحديدة، السبت،لا تلبي احتياجات السوق.

وطالب دارس في اتصال مع قناة المسيرة الأمم المتحدة والعالم بالتدخل لمنع استمرار احتجاز قوى العدوان للسفن النفطية.

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وأوضح وزير النفط أن الوزارة تتحمل غرامات تأخير السفن النفطية بشكل يومي، حيث وبعضها بلغت فترة احتجازها أكثر من مئة يوم.

وأضاف بالقول: نحاول قدر المستطاع ترشيد استهلاك المواد النفطية، خصوصا في ظل الحصار الكلي المفروض على اليمن.

وتحدث وزير النفط عن اتفاقيات سرية غير شرعية بين المرتزقة ودول العدوان تقضي بسيطرتهم على الموارد النفطية لليمن.