شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار كثيف في إحدى المدن السعودية والرعب والهلع يجتاح المواطنين..و الداخلية تصدر البيان رقم ( 1) (فيديو و تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مسلح في السعودية، الرعب والهلع بين أهالي خميس مشيط عقب إطلاق النار بشكل عشوائي.

وتفصيلا ، شهدت محافظة خميس مشيط السعودية امس السبت، مطاردة من رجال الأمن لشخص مسلح يطلق النار بشك عشوائي، ما أثار حالة من الذعر لدى عدد من المواطنين. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنها "تلقت بلاغا بقيام سائق مركبة نقل بإطلاق النار على السيارات العابرة للطريق، لتقوم الدوريات الأمنية بملاحقته وإيقاف سيارته والقبض عليه".

وأضافت الوزارة أن "رجالها عثروا مع السائق الذي كان في حالة غير طبيعية وحاول الفرار قبل توقيفه، على مسدس وخمس طلقات، وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة".

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الوزارة، سيارة شحن متوسطة الحجم وهي تسير على طريق مكتظ بالسيارات، بينما تلاحقها دوريات أمنية عدة.

ولم تكشف الوزارة عن جنسية سائق السيارة، وما إذا كان قد تسبب بإصابات أو أضرار بالسيارات التي كان يطلق النار عليها قبل توقيفه.