بالفيديو.. تحالف العدوان يعزز تواجده في اليمن بعشرات التكفيريين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أظهر مقطع فيديو متداول جزء من بث مباشر لمرتزقة سوريين، يتحدثون عن تحويل الأموال من ليبيا إلى سوريا، ويعترفون بإرسال التحالف السعوديين لدفعة من الجماعات التكقيرية إلى اليمن.

وتتولى السعودية والامارات وتركيا تجنيد المليشيات التكفيرية التابعة لتنظيمات القاعدة وداعش وإرسالها الى اليمن وسوريا وليبيا والعراق للقتال ضد ابناء تلك الدول، فيما تتكفل الولايات المتحدة الأمريكية نقلهم وتزويدهم بالاسلحة بطرق غير مباشرة.