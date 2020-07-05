شكرا لمتابعة خبر عن قبائل مراد تنتصر للجمهورية وتحرز تقدماً استراتيجيا جنوب مأرب وطيران التحالف يدخل على خط المواجهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن رجال القبائل بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، امس السبت، من استعادة مواقع استراتيجية وتكبيد جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مرتفعات تقع بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وأكدت مصادر ميدانية تحقيق قبائل مراد تقدماً ملحوظاً في جبهة الرخيم المحاذية لمديرية ماهلية، في الوقت الذي تمكنت قبائل العبدية وآل عواض من صد هجوم عنيف شنته جماعة الحوثي في جبهة مخلق العبدية.

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وأشارت إلى أن المواجهات العنيفة التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى أسفرت عن تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في الرخيم، ومقتل وجرح عدد من عناصر الحوثي بينهم قيادات ميدانية وعسكرية تابعة له.

ونوه المصدر بمشاركة طيران التحالف العربي في المعارك، حيث استهدف بعدة غارات مواقع متفرقة للحوثيين وتعزيزات على متن أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة وتمكنت من تدميرها ومقتل وجرح من كانوا على متنها.