شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : انباء عن الاتفاق على تعيين نائبين للرئيس هادي احدهما من الشمال والاخر من الجنوب (الاسماء+المناصب) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مصادر مطلعة بحسب صحيفة العرب اللندنية عن نقاش يدور للتوافق حول تعيين نائبين جديدين للرئيس هادي أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب، بدلا عن نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر.

وتدور النقاشات بحسب المصادر حول تعيين سفير اليمن في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك نائبا عن الجنوب، وتعيين محافظ مأرب سلطان العرادة نائبا عن شمال اليمن.

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كما اكدت مصادر ان النقاشات اسفرت عن الاتفاق على 24 وزيرا بالتناصف اثنا عشر من المحافظات الشمالية ومثلهم من المحافظات الجنوبية كما اسفرت المشاورات على ان يكون محافظ عدن من الانتقالي الجنوبي بينما مدير أمن عدن محسوب على هادي بينما القوة الامنية موحدة في عدن وبقية المحافظات وفقا لبنود اتفاق الرياض.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات كحزمة واحدة خلال الأيام القليلة المقبلة في حال لم تطرأ أي عوامل جديدة .