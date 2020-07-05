شكرا لقرائتكم خبر عن رمي بعروسته من الطابق العاشر بيوم زفافه _ وعند تحقيق الشرطة معه عن السبب لن تصدق ماذا كان جوابه الصادم الذي اصاب الجميع بالذهول!! شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رمي بعروسته من الطابق العاشر بيوم زفافه _ وعند تحقيق الشرطة معه عن السبب لن تصدق ماذا كان جوابه الصادم الذي اصاب الجميع بالذهول!! شاهد

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دم شاب مصري على قتل زوجته العروس ليلة الزفاف بإلقائها من الطابق العاشر لتسقط جثة هامدة في الحال . وفي التفاصيل ، فقد أبلغ الأهالي بمحافظة الإسكندريةعن سقوط فتاة من منزلها ، لتصل الشرطة على الفور والتي تمكنت من التوصل إلى الزوج القاتل قبل الهرب . وأقر المجرم " 30" عام ، بجريمته بحق عروسه " 20 " عام مرجعاً ذلك إلى مشادة كلامية حدثت بينهما قبل ليلة الزفاف وتجددت قبل أن يدخلا شقتهما فقام بإلقائها في منور العمارة من الدور العاشر . وادعى الزوج أن الفتاة هي التي دفعته لذلك بإفتعال المشاكل الدائمة منذ بداية الخطوبة حتى فاض به ، وتم القبض عليه ليواجه مصيره دم شاب مصري على قتل زوجته العروس ليلة الزفاف بإلقائها من الطابق العاشر لتسقط جثة هامدة في الحال . وفي التفاصيل ، فقد أبلغ الأهالي بمحافظة الإسكندريةعن سقوط فتاة من منزلها ، لتصل الشرطة على الفور والتي تمكنت من التوصل إلى الزوج القاتل قبل الهرب . وأقر المجرم " 30" عام ، بجريمته بحق عروسه " 20 " عام مرجعاً ذلك إلى مشادة كلامية حدثت بينهما قبل ليلة الزفاف وتجددت قبل أن يدخلا شقتهما فقام بإلقائها في منور العمارة من الدور العاشر . وادعى الزوج أن الفتاة هي التي دفعته لذلك بإفتعال المشاكل الدائمة منذ بداية الخطوبة حتى فاض به ، وتم القبض عليه ليواجه مصيره

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