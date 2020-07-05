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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماذا قال ؟ داعية مصري يفجر مفاجأة عن "محمد مرسي".."بعيني شفته يبوس"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements داعية مصري، عن سر مهاجمته لرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وقال الداعية سيد زايد، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر"،المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي محمد موسى:"حدث بيني و بين مرسي موقفا أثناء حكمه جعلني أهاجم الجماعة". وزعم زايد، أنه رأى "مرسي" ينحني ليقبل يد محمد بديع. وتابع: "مرسي له الحرية أن يقبل يد أو قدم بديع، ولكن بما إنه وصل لسدة الحكم، ويمثل المصريين، فيجب ألا يفعل ذلك". وتابع: "لما يصل لقمة الحكم ويمثل 100 مليون مصري، ثم يقبل يد المرشد، نرفضه، لكن الإخوان كان عندهم قاعدة تقول "كن بين يدي المرشد كالميت بين يدي المُغسّل"، وهو ما يمثل ضياعا للعقل". داعية مصري، عن سر مهاجمته لرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وقال الداعية سيد زايد، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر"،المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي محمد موسى:"حدث بيني و بين مرسي موقفا أثناء حكمه جعلني أهاجم الجماعة". وزعم زايد، أنه رأى "مرسي" ينحني ليقبل يد محمد بديع. وتابع: "مرسي له الحرية أن يقبل يد أو قدم بديع، ولكن بما إنه وصل لسدة الحكم، ويمثل المصريين، فيجب ألا يفعل ذلك". وتابع: "لما يصل لقمة الحكم ويمثل 100 مليون مصري، ثم يقبل يد المرشد، نرفضه، لكن الإخوان كان عندهم قاعدة تقول "كن بين يدي المرشد كالميت بين يدي المُغسّل"، وهو ما يمثل ضياعا للعقل".

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