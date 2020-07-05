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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة تزف لكافة اليمنيين _ فلكي دولي : هذا ماسيحدث خلال الأيام القادمة.. شاهد ماسيكون !

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جديد اب برس

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علان وصفه سكان محليون وخبراء بالطقس على أنه بشرى بتحولات للطقس تتجه نحو بدء موسم أمطار جديد زف فلكي، بشرى سارة بشأن مؤشرات طقس اليمن خلال الخمسة الأيام القادمة. آ وقال الفلكي، عدنان الشوافي: إن مؤشرات طقس اليمن بدء من اليوم ، و لخمسة أيام قادمة، مبشرة بالخير؛ و ستشهد أمطار موسمية و تراجع نسبي لدرجة الحرارة الشديدة. و توقع أن اليمن ستشهد حالة جوية تعمل على ارتفاع في الغطاء السحابي و معدل هطول الأمطار المتفاوتة الشدة و المصحوبة بالعواصف الرعدية و التي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق؛ خصوصا غدا و بعد غدا . آ و أوضح بأنه و بشكل عام متوقع أن يشمل الهطول معظم المناطق اليمنية، و بدرجة رئيسية المرتفعات الجنوبية الغربية و الهضاب الداخلية المجاورة لها و الهضاب و السواحل الشرقية، و مناطق واسعة من السواحل الجنوبية و المرتفعات الشمالية الغربية، بينما تكون أقل نسبيا في بعض المناطق من الصحاري الداخلية و السواحل الغربية. و أشار إلى أن أمطار الصلم (الظلم الثاني) ستكون أكثر فائدة للمزارع اليمني إن غزرت. و توقع أن تساعد الحالة الجوية على انخفاض نسبي لدرجات الحرارة، حيث شمل البلاد خلال الأيام الماضية تأثيرات موجة الحر الشديدة، و التي فيها درجات الحرارة العظمى في معظم المناطق الصحراوية و الساحلية ما بين 40 الى 45 درجة مئوية. آ ولفت الشوافي إلى أن التراجع سيكون ملحوظ في معظم المناطق مقارنة بالأيام الماضية. و أشار إلى أن التراجع لا يعنى أن تتحول الاجواء الى باردة في المناطق الصحراوية و الساحلية. آ هذا وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من منخفض جوي يتمركز في البحر العربي ويمتد إلى ساحل حضرموت والمهرة وصولا إلى عدن اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة. داعيا المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول وأعمدة الكهرباء ومحذرا الصيادين من اضطراب البحر.