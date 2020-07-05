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عدن - ياسمين التهامي - مغترب يمني في المملكة يلجأ لحيلة ماكرة لا تخطر على البال لخداع اليمنيين..لن تصدق ماذا فعل وكيف كان مصيره بعد اكتشاف الجالية اليمنية لحيلته الشيطانية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements واقعة مثيرة، ألقت السلطات في مملكة ماليزيا على مغترب يمني هناك قام بخداع الجالية اليمنية وانتحل شخصية دكتورة بريطانية في ماليزيا. ونقل المشهد اليمني عن مصادر، قولها: إن السلطات الماليزية، القت القبض على شاب يمني مثل انه طبيبة بريطانية في اوساط الجالية اليمنية بماليزيا. وبحسب المصادر فإن القبض على الشاب اليمني، جاء بعد اكتشاف أبناء الجالية اليمنية، ان الشاب الذي لعب دور طبيبة بريطانية منذ خمس سنوات رجل وليس إمرأة او دكتورة. واقعة مثيرة، ألقت السلطات في مملكة ماليزيا على مغترب يمني هناك قام بخداع الجالية اليمنية وانتحل شخصية دكتورة بريطانية في ماليزيا. ونقل المشهد اليمني عن مصادر، قولها: إن السلطات الماليزية، القت القبض على شاب يمني مثل انه طبيبة بريطانية في اوساط الجالية اليمنية بماليزيا. وبحسب المصادر فإن القبض على الشاب اليمني، جاء بعد اكتشاف أبناء الجالية اليمنية، ان الشاب الذي لعب دور طبيبة بريطانية منذ خمس سنوات رجل وليس إمرأة او دكتورة.

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