شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 2 مليون مغترب يمني مع عائلاتهم وعودتهم الى الاراضي اليمنية بعد اعلان السلطات السعودية رسميا قرار صارم سيقصم ظهورهم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحيل 2 مليون مغترب يمني مع عائلاتهم وعودتهم الى الاراضي اليمنية بعد اعلان السلطات السعودية رسميا قرار صارم سيقصم ظهورهم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الكاتب الاقتصادي السعودي محمد البيشي عن تحقيق فوائد كثيرة للشعب السعودي، من خلال ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ، وقال البيشي، عبر برنامج «كلنا مسؤول» على القناة السعودية الأولى: «أتصوَّر أن ضريبة القيمة المضافة ستحقق فوائد، بمعنى أنها سترفع قيمة تكلفة المعيشة في السعودية على المقيمين. ونحن نتحدث عن ١٥ مليون وافد في المملكة، يجذبهم رخص المعيشة.. بدل ما يشتغل سنتين أو خمسة يقعد ١٥ سنة». وأضاف: «أنا عشت فترة طويلة خارج المملكة، وكنت أدفع ٤٠٪ من راتبي ضرائبَ، ورسومًا بلديةً، وخدمات طرق، وكان هذا سبب رجوعي إلى السعودية»، لافتًا إلى أن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15% سيجعل المقيمين غير المفيدين، يغادرون إلى بلدانهم، فيستفيد المواطن من ذلك. وتابع: «ليس مطلوبًا منا إلا تقليل إنفاقنا على الصعيد الشخصي 10% فقط، أو رفع إيراداتنا 10%، والدولة تقوم بالإجراءات الأخرى». يشار إلى أن قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، دخل أمس الأربعاء 1 يوليو 2020م، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية؛ وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ/638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، المتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كل الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة؛ وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الكاتب الاقتصادي السعودي محمد البيشي عن تحقيق فوائد كثيرة للشعب السعودي، من خلال ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ، وقال البيشي، عبر برنامج «كلنا مسؤول» على القناة السعودية الأولى: «أتصوَّر أن ضريبة القيمة المضافة ستحقق فوائد، بمعنى أنها سترفع قيمة تكلفة المعيشة في السعودية على المقيمين. ونحن نتحدث عن ١٥ مليون وافد في المملكة، يجذبهم رخص المعيشة.. بدل ما يشتغل سنتين أو خمسة يقعد ١٥ سنة». وأضاف: «أنا عشت فترة طويلة خارج المملكة، وكنت أدفع ٤٠٪ من راتبي ضرائبَ، ورسومًا بلديةً، وخدمات طرق، وكان هذا سبب رجوعي إلى السعودية»، لافتًا إلى أن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15% سيجعل المقيمين غير المفيدين، يغادرون إلى بلدانهم، فيستفيد المواطن من ذلك. وتابع: «ليس مطلوبًا منا إلا تقليل إنفاقنا على الصعيد الشخصي 10% فقط، أو رفع إيراداتنا 10%، والدولة تقوم بالإجراءات الأخرى». يشار إلى أن قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، دخل أمس الأربعاء 1 يوليو 2020م، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية؛ وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ/638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، المتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كل الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة؛ وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة

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