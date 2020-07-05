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عدن - ياسمين التهامي - عريس يمني من ابناء هذه المحافظة يفارق الحياة ليلة زفافه بسبب جرعة زائدة من هذا المنشط الجنسي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عريس يمني، الحياة ليلة زفافه، باحدى المستشفيات الخاصة بمدينة إب بعد تناوله جرعة زائدة من المنشطات. وقال احد اقارب العريس ان الشاب بعد استقباله لعروسته وانصراف الضيوف قام بتناول خمس حبات (فياجرا) منشط_جنسي دفعه واحدة . اﻻ انه عقب ذلك بدأ يشعر بخفقان شديد بقلبه بشكل متسارع ولم تمضي سوى دقائق حتى أغمي عليه وقد تم اسعفه الى اقرب مستشفى ولكنه فارق الحياة هناك. عريس يمني، الحياة ليلة زفافه، باحدى المستشفيات الخاصة بمدينة إب بعد تناوله جرعة زائدة من المنشطات. وقال احد اقارب العريس ان الشاب بعد استقباله لعروسته وانصراف الضيوف قام بتناول خمس حبات (فياجرا) منشط_جنسي دفعه واحدة . اﻻ انه عقب ذلك بدأ يشعر بخفقان شديد بقلبه بشكل متسارع ولم تمضي سوى دقائق حتى أغمي عليه وقد تم اسعفه الى اقرب مستشفى ولكنه فارق الحياة هناك.

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