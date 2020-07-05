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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما سيحدث في صنعاء وعدد من المحافظات وإطلاق تحذير وتنبيه هام لجميع المواطنين مما سيحدث خلال الساعات القادمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفلكي اليمني، محمد عياش، هطول أمطار رعدية الإسبوع المقبل على مناطق مُتفرقة في اليمن مِنها (صنعاء ـ ذمار ـ عمران ـ صعدة ـ المحويت ـ ريمة ـ إب ـ تعز ـ الضالع ـ مأرب ـ البيضاء ـ لحج ـ أبين ـ شبوة ـ حضرموت). كما نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، من تدفق السيول في الشعاب والوديان خلال الـ 24 الساعة المقبلة. ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم. وحذر مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية لليمن وحول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر. كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع درجات الحرارة نهارا وكذا قاطني المناطق الساحلية من الطقس الحار والرطب. وتوقع المركز أن يكون الطقس بالمرتفعات الجبلية غائماً جزئيا والفرص مهيئة لتشكل خلايا من السحب الركامية، يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية. فيما الطقس بالمناطق الساحلية حار ورطب، وغائم جزئيا إلى غائم، تتشكل السحب الركامية ويرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظات “المهرة وحضرموت وشبوة ” مع امتدادها إلى أجزاء من محافظات أبين ولحج وعدن والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل أقصى سرعة لها 26 عقدة، مثيرة للأتربة والرمال تتدنى معها الرؤية الأفقية. وذكر المركز أن الطقس بالمناطق الصحراوية سيكون شديد الحرارة، صحو إلى غائم جزئياً، مع إمكانية تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على صحاري المهرة وحضرموت وشبوة وأجزاء من محافظتي مأرب والجوف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال تصل أقصى سرعة لها 25 عقدة. وفي أرخبيل سقطرى سيكون طقس غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح موسمية جنوبية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 25 – 40 عقدة. الفلكي اليمني، محمد عياش، هطول أمطار رعدية الإسبوع المقبل على مناطق مُتفرقة في اليمن مِنها (صنعاء ـ ذمار ـ عمران ـ صعدة ـ المحويت ـ ريمة ـ إب ـ تعز ـ الضالع ـ مأرب ـ البيضاء ـ لحج ـ أبين ـ شبوة ـ حضرموت). كما نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، من تدفق السيول في الشعاب والوديان خلال الـ 24 الساعة المقبلة. ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم. وحذر مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية لليمن وحول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر. كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع درجات الحرارة نهارا وكذا قاطني المناطق الساحلية من الطقس الحار والرطب. وتوقع المركز أن يكون الطقس بالمرتفعات الجبلية غائماً جزئيا والفرص مهيئة لتشكل خلايا من السحب الركامية، يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية. فيما الطقس بالمناطق الساحلية حار ورطب، وغائم جزئيا إلى غائم، تتشكل السحب الركامية ويرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظات “المهرة وحضرموت وشبوة ” مع امتدادها إلى أجزاء من محافظات أبين ولحج وعدن والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل أقصى سرعة لها 26 عقدة، مثيرة للأتربة والرمال تتدنى معها الرؤية الأفقية. وذكر المركز أن الطقس بالمناطق الصحراوية سيكون شديد الحرارة، صحو إلى غائم جزئياً، مع إمكانية تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على صحاري المهرة وحضرموت وشبوة وأجزاء من محافظتي مأرب والجوف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال تصل أقصى سرعة لها 25 عقدة. وفي أرخبيل سقطرى سيكون طقس غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح موسمية جنوبية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 25 – 40 عقدة.

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