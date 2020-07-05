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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة: هادي يطيح بــ"شلال شايع"..والانتقالي يوقع الرئيس هادي وقادة التحالف بالفخ بحيلة ماكرة ويحول الاطاحة بشلال شايع الى نصر كبير !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الناشط الجنوبي حيدرة مسعد الدبيحي ان الانتقالي تمكن من خداع الرئيس هادي والتحالف بموافقته على الاطاحة بشلال شايع مدير امن عدن. واوضح في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " الرئيس هادي وقع في الفخ ومعه قادة التحالف لأن تعيين محافظ لعدن موالي للانتقالي يعني شيء واحد ان المدير الامني الجديد الذي اختارته الشرعية لمدينة عدن سيكون تحت رحمة الانتقالي وتحت اوامر محافظ عدن وبالتالي استطاع الانتقالي ان ينتصر على هادي بسبب غبائه الذي لاعلاج له " وكانت مصادر سياسية وإعلامية، قد كشفت عن مقترح متوافق عليه بشكل مبدئي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بشأن تعين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن بموجب أتفاق الرياض. وقالت المصادر، إن المقترح يقضي بتعيين محافظ لعدن بحيث يكون موالي للمجلس الانتقالي، فيما يكون مدير الأمن موالي للحكومة الشرعية. وأضافت المصادر، أن الحكومة الشرعية رشحت اسمين لمنصب مدير أمن محافظة عدن. وذكرت المصادر، أن الشرعية رشحت قائد القوات الخاصة في محافظة أبين العقيد محمد العوبان، والعميد أمجد خالد قائد لواء النقل التابع للحرس الرئاسي، لإدارة أمن محافظة عدن. الجدير بالذكر، أن العميد أمجد خالد، والعقيد محمد العوبان، من أبرز القيادات العسكرية الميدانية للحكومة الشرعية في جنوب اليمن، وكان لهم دور بارز في احداث عدن وأبين اثناء المواجهات بين الحكومة والانتقالي خلال الفترة الماضية. الناشط الجنوبي حيدرة مسعد الدبيحي ان الانتقالي تمكن من خداع الرئيس هادي والتحالف بموافقته على الاطاحة بشلال شايع مدير امن عدن. واوضح في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " الرئيس هادي وقع في الفخ ومعه قادة التحالف لأن تعيين محافظ لعدن موالي للانتقالي يعني شيء واحد ان المدير الامني الجديد الذي اختارته الشرعية لمدينة عدن سيكون تحت رحمة الانتقالي وتحت اوامر محافظ عدن وبالتالي استطاع الانتقالي ان ينتصر على هادي بسبب غبائه الذي لاعلاج له " وكانت مصادر سياسية وإعلامية، قد كشفت عن مقترح متوافق عليه بشكل مبدئي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بشأن تعين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن بموجب أتفاق الرياض. وقالت المصادر، إن المقترح يقضي بتعيين محافظ لعدن بحيث يكون موالي للمجلس الانتقالي، فيما يكون مدير الأمن موالي للحكومة الشرعية. وأضافت المصادر، أن الحكومة الشرعية رشحت اسمين لمنصب مدير أمن محافظة عدن. وذكرت المصادر، أن الشرعية رشحت قائد القوات الخاصة في محافظة أبين العقيد محمد العوبان، والعميد أمجد خالد قائد لواء النقل التابع للحرس الرئاسي، لإدارة أمن محافظة عدن. الجدير بالذكر، أن العميد أمجد خالد، والعقيد محمد العوبان، من أبرز القيادات العسكرية الميدانية للحكومة الشرعية في جنوب اليمن، وكان لهم دور بارز في احداث عدن وأبين اثناء المواجهات بين الحكومة والانتقالي خلال الفترة الماضية.

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