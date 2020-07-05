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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية ستتلقى كارثة ونكبة كبرى من هذه الدولة المجاورة لليمن و"عبد الباري عطوان" يباغت الجميع ويطلق هذا التحذير.."تفاصيل طارئة".."فيديو"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الكاتب والصحافي عبد الباري عطوان، مصر من مشروع أمريكي إسرائيلي على طريقة سورية وليبيا. وقال في تصريح لهآ بأن إثيوبيا حسمت أمرها وقرّرت مَلء خزّان سدّ النهضة دون اتّفاقٍ مع مِصر والسودان. وأضاف: الجُوع في انتِظار 4 ملايين أسرة مِصريّة. حذر الكاتب والصحافي عبد الباري عطوان، مصر من مشروع أمريكي إسرائيلي على طريقة سورية وليبيا. وقال في تصريح لهآ بأن إثيوبيا حسمت أمرها وقرّرت مَلء خزّان سدّ النهضة دون اتّفاقٍ مع مِصر والسودان. وأضاف: الجُوع في انتِظار 4 ملايين أسرة مِصريّة. الكاتب والصحافي عبد الباري عطوان، مصر من مشروع أمريكي إسرائيلي على طريقة سورية وليبيا. وقال في تصريح لهآ بأن إثيوبيا حسمت أمرها وقرّرت مَلء خزّان سدّ النهضة دون اتّفاقٍ مع مِصر والسودان. وأضاف: الجُوع في انتِظار 4 ملايين أسرة مِصريّة. حذر الكاتب والصحافي عبد الباري عطوان، مصر من مشروع أمريكي إسرائيلي على طريقة سورية وليبيا. وقال في تصريح لهآ بأن إثيوبيا حسمت أمرها وقرّرت مَلء خزّان سدّ النهضة دون اتّفاقٍ مع مِصر والسودان. وأضاف: الجُوع في انتِظار 4 ملايين أسرة مِصريّة.

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