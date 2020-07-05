صنعاء: ميلشيات الحوثي تهدم وتحرق منزل مواطن في مديرية "الحيمة"

أقدمت، ميليشيا الحوثي الانقلابية، على هدم وإحراق منزل أحد المواطنين، في إحدى مديريات، محافظة صنعاء.
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي، السبت، مقطع فيديو يظهر فيه هدم واحراق منزل المواطن "محفوظ ناجي الجعفري"، من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحيمة الخارجية، الخميس الماضي.
وأكد الناشطون أن الميليشيات الحوثية أقدمت على هدم وإحراق منزل المواطن محفوظ ناجي الجعفري بمديرية الحيمة الخارجية عزلة بيت الجريدي بمحافظة صنعاء.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014 عمدت الميليشيات إلى هدم وتفجير منازل المناوئين لها والتضييق عليهم ومصادرة ممتلكاتهم بقوة السلاح.
*لمشاهدة الفيديو منزل المواطن اليمني محفوظ ناجي الجعفري بمديرية الحيمة الخارجية عزلة بيت الجريدي بمحافظة صنعاء، الذي تم حرقه وهدمه من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس ..!
يستمر الإجرام الحوثي في المناطق المحتلة، تفجير المنازل، قتل العزل، القمع والاختطاف والنهب .. كل ذلك في ظل صمت حقوقي! pic.twitter.com/eMwKRVcIkR
منزل المواطن اليمني محفوظ ناجي الجعفري بمديرية الحيمة الخارجية عزلة بيت الجريدي بمحافظة صنعاء، الذي تم حرقه وهدمه من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس ..!
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