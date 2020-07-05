إب.. اشتباكات مسلحة بين فصائل حوثية في محيط إدارة الأمن

اندلعت الليلة الماضية، اشتباكات مسلحة بين فصائل حوثية في محيط إدارة أمن إب، وسط اليمن، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن عدداً من المسلحين الحوثيين، أصيبوا بطلقات نارية نقلوا على اثرها للمستشفى، أثناء اشتباكات دارت في محيط إدارة أمن المحافظة (وسط المدينة)، بين مسلحين حوثيين وأفراد حوثيون ينتمون لقوات الأمن المركزي.



وبحسب المصادر فإن الاشتباكات استمرت لبعض الوقت وسمعت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان عقب انتهاء تلك الاشتباكات.



ولم يعرف طبيعة الخلاف بعد، إلاّ أن مصادر مطلعة أكدت أن خلافات عميقة تجري في أروقة أجهزة أمن المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وفي وقت سابق قالت مصادر أمنية، أنه جرى إقالة مدير إدارة البحث الجنائي (حسن بتران) من موقعه؛ لكن مصادر أخرى ـ لم نتأكد من صحتها ـ قالت أن "بتران" المنحدر من محافظة صعدة يرفض حتى الآن تنفيذ قرار تغييره.

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