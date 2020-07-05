شكرا لبحثكم عن خبر نساء من المهمشات في عمران يقتلن أحد أبرز قادة الحوثيين بعد أخذ أسلحة مرافقيه وأسرهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل أحد مشرفي جماعة الحوثي الإنقلابية وأسر مرافقيه، السبت، من قبل نساء ينتمين لما يسمى بـ"المهمشين"، بعد مقتل ثلاثة من المهمشين وجرح رابع في مديرية القفلة بمحافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

ونقل "الموقع بوست" عن مصادر محلية قولها إن المشرف الحوثي أبو علي الخولاني أثارتكب مجزرة بحق الأسر المهمشة في مديرية القفلة، وقام بقتل ثلاثة من المهمشين وجرح الرابع.

وذكرت المصادر أن المشرف الحوثي بعد قيامه بالمجزرة تم قتله على يد نساء من الأسر المهمشة، وأسر مرافقيه بعد قيامهن بسلب البنادق من مرافقي المشرف.

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وبحسب المصدر فإن المشرف الحوثي جاء إلى المنطقة بحجة حشد مقاتلين من فئة المهمشين فقابله المهمشين بالرفض للحشد حتى يتم الكشف عن مصير من تم حشدهم مسبقا من المهمشين بحيث لا يعرف مصيرهم حتى اللحظة.

وفي وقت سابق دعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لما سماه "إطلاق برنامج وطني للعناية بأحفاد بلال"، في رسالة اعتبرها ناشطون استغلال الجماعة لهذه الفئة والزج بها في جبهات القتال.

وجاءت دعوة زعيم الحوثيين للمهمشين في سياق سلوك عنصري يستهدف مواطنين ينظر لهم الحوثي بدونية ويستغل حاجتهم وفقرهم لتعويض خسائره في مختلف جبهات القتال.

وحذر نشطاء حقوقيون المهمشين من الانجرار خلف دعوات الموت التي تطلقها الجماعة الحوثية، والحفاظ على أبنائهم من الاستدراج الحوثي الخبيث المغلف بشعارات كاذبة.