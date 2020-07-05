شكرا لبحثكم عن خبر الصالح: رئاسة الحكومة القادمة محصورة بين معين عبدالملك وبن دغر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الناشط السياسي الجنوبي أحمد الصالح أن رئاسة الحكومة اليمنية القادمة محصورة بين شخصين، وذلك في إطار المشاورات الجارية في العاصمة السعودية الرياض لتشكيل الحكومة بين القوى السياسية اليمنية بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد الصالح في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، حصر ترشيحات رئاسة الحكومة القادمة بين معين عبدالملك وأحمد عبيد بن دغر.

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وهاجم الصالح حصر ترشيحات رئاسة الحكومة القادمة بين معين وبن دغر مشيرا إلى أن ذلك "كارثة كبيرة وخطأ لا يغتفر".

وأضاف: كلاهما لم ولن ينجزا شيء يذكر غير الفشل والفساد.. البلد فيها الكثير من الكوادر النظيفة والمستقلة والمقبولة.

واختتم تغريدته بالقول: يجب على الشركاء السياسيين إدخال دماء وشخصيات جديدة حتى تكون هناك مخرجات جديدة.. لا لتجريب المجرب.