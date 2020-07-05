شكرا لبحثكم عن خبر جندي يمني ظهر يخوض معركة قانية ببسالة حافي القدمين وهذا ما حدث له! ..صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كرم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، الجمعة، الجندي خالد علي لدحل القميشي عقب مشاركته في المعارك التي خاضها الجيش ضد الحوثيين في مديرية قانية بمحافظة البيضاء.

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ويأتي تكريم بن عديو للقميشي عقب ظهوره في فيديو مصور وهو يخوض معركة قانية ببسالة حافي القدمين.

وخسر الحوثيون مؤخراً المئات من مقاتليهم في قانية في محاولة فاشلة للسيطرة عليها وتشديد الضغط على محافظة مأرب النفطية.